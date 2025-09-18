Menteri Luar Negeri Korea Utara Berencana Kunjungi China

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Utara akan mengunjungi China pada akhir bulan ini.Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing, mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers pada Kamis (25/09) bahwa Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui akan mengunjungi China pada 27-30 September atas undangan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA), juga mengumumkan bahwa Choe akan segera mengunjungi China.Choe mendampingi Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam kunjungannya ke Beijing awal bulan ini untuk menghadiri parade militer besar-besaran memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.Kunjungan mendatang akan menjadi kunjungan solo pertama Choe ke China sejak ia menjabat pada Juni 2022.Choe dan Wang diperkirakan akan membahas langkah-langkah tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai selama KTT Korea Utara-China pada 4 September dan mengoordinasikan respons terhadap urusan di Semenanjung Korea dan wilayah sekitarnya.