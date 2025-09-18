Menteri Luar Negeri Korea Utara Berencana Kunjungi China

Menteri Luar Negeri Korea Utara akan mengunjungi China pada akhir bulan ini.
Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing, mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers pada Kamis (25/09) bahwa Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui akan mengunjungi China pada 27-30 September atas undangan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.
Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA), juga mengumumkan bahwa Choe akan segera mengunjungi China.
Choe mendampingi Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam kunjungannya ke Beijing awal bulan ini untuk menghadiri parade militer besar-besaran memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.
Kunjungan mendatang akan menjadi kunjungan solo pertama Choe ke China sejak ia menjabat pada Juni 2022.
Choe dan Wang diperkirakan akan membahas langkah-langkah tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai selama KTT Korea Utara-China pada 4 September dan mengoordinasikan respons terhadap urusan di Semenanjung Korea dan wilayah sekitarnya.