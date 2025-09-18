Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Antar-Korea

Wamenlu Korut Pekan Depan Berpidato di Sidang Umum PBB

Write: 2025-09-26 14:32:11Update: 2025-09-26 14:37:38

Wamenlu Korut Pekan Depan Berpidato di Sidang Umum PBB

Photo : YONHAP News

Media Korea Utara melaporkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Kim Sun-kyong telah berangkat ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80.

Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Jumat (26/09), delegasi Korea Utara yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Kim Sun-kyong telah berangkat dari Pyongyang pada Kamis (25/09) untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80 yang digelar di New York, Amerika Serikat. 

Wakil Menteri Kim Sun-kyong, dijadwalkan berpidato pada hari terakhir sesi debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB, yakni pada Senin (29/09). Pidato ini akan menandai pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir seorang perwakilan Korea Utara kembali memberikan pidato di PBB 

Rezim Pyongyang pernah mengirim Menteri Luar Negeri Ri Su-yong ke Sidang Majelis Umum PBB pada 2014-2015, dan Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho pada 2016-2018.

Namun sejak kegagalan pertemuan puncak AS dan Korea Utara di Hanoi 2019 pada periode pertahanan pertama Presiden Donald Trump, Pyongyang tidak lagi mengirim delegasi tingkat tinggi. Sejak saat itu, pidato di PBB disampaikan langsung oleh Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >