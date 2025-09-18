Wamenlu Korut Pekan Depan Berpidato di Sidang Umum PBB

Photo : YONHAP News

Media Korea Utara melaporkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Kim Sun-kyong telah berangkat ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80.Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Jumat (26/09), delegasi Korea Utara yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Kim Sun-kyong telah berangkat dari Pyongyang pada Kamis (25/09) untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80 yang digelar di New York, Amerika Serikat.Wakil Menteri Kim Sun-kyong, dijadwalkan berpidato pada hari terakhir sesi debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB, yakni pada Senin (29/09). Pidato ini akan menandai pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir seorang perwakilan Korea Utara kembali memberikan pidato di PBBRezim Pyongyang pernah mengirim Menteri Luar Negeri Ri Su-yong ke Sidang Majelis Umum PBB pada 2014-2015, dan Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho pada 2016-2018.Namun sejak kegagalan pertemuan puncak AS dan Korea Utara di Hanoi 2019 pada periode pertahanan pertama Presiden Donald Trump, Pyongyang tidak lagi mengirim delegasi tingkat tinggi. Sejak saat itu, pidato di PBB disampaikan langsung oleh Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song.