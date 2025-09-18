Busan Film Festival ke-30 Tutup Acara Dengan Pemberian Penghargaan

Photo : YONHAP News

Festival Film Internasional Busan (BIFF) ke-30, berakhir hari Jumat (26/09). Acara ditutup dengan pemberian penghargaan bagi pemenang kategori pukul 18.00 di Busan Cinema Center.Dalam konferensi pers, panitia penyelenggara menyampaikan bahwa 175.889 orang hadir dalam acara yang berlangsung selama 10 hari tersebut. Angka ini meningkat sekitar 20 ribu orang dibandung tahun lalu.Empat belas judul film Asia bersaing dalam kategori film terbaik, sutradara terbaik, hadiah juri khusus, aktor terbaik, dan penghargaan kontribusi artistik di Penghargaan Busan perdana.Sebanyak 328 film diputar di 31 layar di tujuh bioskop di kota pelabuhan selatan Busan, dengan 7.360 pembuat film domestik dan internasional diundang sebagai tamu.Ketua BIFF Park Kwang-su mengatakan bahwa peningkatan jumlah penonton kemungkinan disebabkan oleh penambahan judul film, pemutaran, dan program seperti Community BIFF dan acara Carte Blanche, yang menampilkan sutradara Bong Joon-ho, Michael Mann, dan Maggie Kang.Panitia juga mengumumkan bahwa dua film “Leave the Cat Alone” karya Daisuke Shigaya dan “Spying Stars” karya Vimukthi Jayasundara telah mendapatkan agen penjualan internasional setelah diundang ke Busan Awards.Direktur BIFF Jung Han-seok mengatakan, “Dalam upaya membangun platform yang lebih berpengaruh untuk sinema Asia, kami juga telah menegaskan nilai festival ini bagi industri.”Seiring dengan penurunan jumlah penonton bioskop di Korea akibat persaingan dari layanan streaming dan berkurangnya investasi di sektor bioskop, Kang mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan finansial guna membantu BIFF “berkembang menjadi festival film terbesar di dunia.”