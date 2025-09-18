Seo Min-gyu Juara di ISU Figure Skating Junior Grand Prix 2025

Photo : YONHAP News

Pemain seluncur indah pria Korea Selatan, Seo Min-gyu berhasil meraih gelar juara di International Skating Union (ISU) Figure Skating Junior Grand Prix 2025.Seo menerima total 153,78 poin dalam nomor free skating putra yang digelar di Kompleks Olahraga Heydar Aliyev, Baku, Azerbaijan, pada Jumat (26/09). Ia mencatat skor teknis (TES) 78,79 poin, skor presentasi (PCS) 75,99 poin, dengan pengurangan 1,00 poin.Dengan tambahan skor 82,67 poin dari program pendek, Seo meraih total 236,45 poin. Hasil ini membuatnya unggul jauh atas Denis Kruglov dari Belgia yang mencatat 213,47 poin, dan memastikan medali emas.Sejak musim 2022-2023, Seo Min-gyu telah berlaga di ajang Grand Prix Junior, dan kali ini ia berhasil meraih gelar juara keempat sepanjang kariernya. Dengan kemenangan ini, ia mengamankan tiket ke Final Grand Prix Junior untuk tahun kedua berturut-turut.