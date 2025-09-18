KOSPI Anjlok 2,5%, Ditutup di Level 3.386 Pada Jumat

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea KOSPI pada Jumat (26/09) mengakhiri perdagangan di angka 3.386,05, turun 85,06 poin atau 2,45 persen dibanding penutupan sebelumnya.Penutupan perdagangan di akhir pekan ini sekaligus mencatat penurunan tiga hari berturut-turut.Sementara itu, KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi, turut ditutup melemah, turun 17,29 poin atau 2,3 persen menjadi 835,19. KOSDAQ juga mengalami penurunan selama empat hari berturut-turut.Nilai tukar mata uang Korea Selatan won anjlok tajam terhadap dolar AS, ditutup pada level terlemahnya dalam empat bulan terakhir.Di pasar valuta asing Seoul, nilai tukar mata uang won melemah 11,8 won terhadap dolar AS, mengakhiri sesi perdagangan hari ini di angka 1.412,4 won per dolar.