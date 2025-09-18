45 dari 647 Sistem Administrasi Pemerintah Korsel Pulih Pasca Kebakaran Pusat Data Daejeon

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengatakan telah memulihkan 45 dari 647 sistem informasi administrasi negara yang terhenti akibat kebakaran di Layanan Sumber Informasi Nasional (NIRS) di kota Daejeon pada Jumat (26/09) lalu.Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan, hingga Senin (29/09) pukul 00.00 waktu setempat, 45 sistem termasuk sistem identifikasi seluler dan layanan keuangan pos, telah kembali beroperasi normal.Kementerian mengatakan bahwa setelah memulihkan perangkat jaringan dan keamanan pada Minggu (28/09) pagi, pihaknya secara bertahap mengaktifkan kembali sistem komputer di lantai dua hingga empat di pusat data yang tidak terdampak langsung oleh kebakaran.Seorang pejabat kementerian mengatakan bahwa pemerintah memprioritaskan pemulihan sistem yang memengaruhi keselamatan publik, properti, dan aktivitas ekonomi, seraya menambahkan jumlah layanan administrasi yang dipulihkan akan terus meningkat sepanjang malam.Namun, jadwal pemulihan masih belum pasti untuk 96 sistem jaringan yang berada di lantai lima, tempat kebakaran terjadi.Untuk mempercepat waktu pemulihan, pemerintah berencana memindahkan dan memasang ulang sistem tersebut di fasilitas NIRS di kota Daegu. Namun jika langkah tersebut yang diambil, pemulihan diperkirakan memakan waktu setidaknya dua minggu.