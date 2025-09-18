KCNA: Menlu Korut dan China Capai Konsensus Penuh dalam Isu Internasional

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui dan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi dilaporkan mencapai "konsensus penuh" dalam pembahasan isu internasional dan regional selama pertemuan mereka.Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Senin (29/09) melaporkan kesepakatan tersebut setelah kedua diplomat senior menggelar pembicaraan pada Minggu (28/09) di Diaoyutai State Guesthouse, Beijing.KCNA tidak merinci lebih lanjut isi kesepakatan, namun kedua pihak diyakini membahas respons atas kemungkinan digelarnya KTT Korea Selatan-China atau Amerika Serikat(AS)-China di sela-sela KTT APEC yang dijadwalkan bulan depan di Korea Selatan.Dalam pertemuan dengan Wang, Choe menegaskan kembali bahwa negaranya akan secara aktif mendorong pendalaman dan pengembangan persahabatan kedua negara sejalan dengan hasil pertemuan puncak antara Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan Presiden China, Xi Jinping pada awal September.Sembari menyebut KTT kedua negara sebagai penentu arah dan cetak biru bagi peningkatan hubungan bilateral ke tingkat lebih tinggi, Wang menekankan perlunya memperkuat komunikasi strategis, pertukaran, dan kerja sama untuk bersama-sama menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan.