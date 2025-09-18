Photo : YONHAP News

Film "No Other Choice" yang disutradarai oleh Park Chan-wook menempati urutan pertama pada pekan pertama setelah dirilis.Menurut data box office Korea (KOBIZ) hari Senin (29/09), total kumulatif jumlah penonton film "No Other Choice" mencapai 1.073.000 orang, termasuk jumlah penonton pada 26-29 September, yaitu 609.000 orang.Film tersebut menceritakan kehidupan Man-soo yang tiba-tiba dipecat dan berjuang keras mencari pekerjaan baru demi keluarganya.Lee Byung-hun menjadi pemeran utama yang memainkan karakter Man-soo, sementara istrinya diperankan oleh Son Ye-hin. Aktor lain yang juga terlibat dalam film ini adalah Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, dan Cha Seung-won, dan lainnya.Jumlah pesanan tiket untuk film "No Other Choice" pada Senin pagi juga menempati urutan pertama dengan 26,2%.Sementara, animasi Jepang "Chainsaw Man The Movie: Reze" dan "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle" masing-masing menempati urutan berikutnya dari segi total kumulatif jumlah penonton setelah film "No Other Choice."