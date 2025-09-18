Presiden Lee Jae Myung Bertemu Dengan PM Ishiba di Busan Hari Selasa

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menggelar Konferensi Tingkat Tinggi dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang mengunjungi Korea Selatan pada Selasa (30/09).Presiden Lee dan PM Ishiba akan bertemu di Busan. Ini menjadi kunjungan pertama PM Ishiba ke Korea Selatan setelah diangkat menjadi Perdana Menteri pada Oktober tahun lalu.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kang Yu-jung menyatakan bahwa kunjungan PM Ishiba untuk memenuhi janji dengan Presiden Lee. Pada Agustus lalu, saat Lee mengunjungi Jepang, Lee mengusulkan pertemuan berikutnya dilakukan di Korea Selatan, tapi bukan wilayah Seoul.Kepala Kantor Keamanan Nasional Wi Sung-lac hari Senin (29/09) menjelaskan bahwa kunjungan balasan dari PM Ishiba yang tidak berselang lama dengan pertemuan sebelumnya, menunjukkan dua negara memiliki tekad kuat untuk aktif berkomunikasi dan melakukan kerja sama.Menurut Wi, pertemuan di Busan pasti menjadi peluang untuk mengaktifkan pertukaran daerah dan membahas masalah populasi yang dialami dua negara.Di samping itu, kunjungan Ishiba juga bermanfaat untuk mempercepat langkah lanjutan dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi antara dua negara pada bulan lalu termasuk kerja sama di bidang industri masa depan.PM Ishiba akan mengundurkan diri dari jabaan Ketua Partai Demokrat Liberal yang dipimpinnya dalam waktu dekat. Namun Seoul akan meminta Ishiba untuk terus berperan aktif dalam pengembangan hubungan dua negara.Kunjungan PM Jepang ke daerah di Korea Selatan untuk menggelar pertemuan bilateral terakhir kali terjadi pada tahun 2004 saat mantan PM Junichiro Koizumi ke pulau Jeju untuk bertemu dengan mendiang mantan Presiden Roh Moo-hyun.