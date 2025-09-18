Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

32 Juta Lebih Warga Korsel Akan Berpergian Selama Libur Chuseok

Write: 2025-09-29 14:51:19Update: 2025-09-29 15:44:38

32 Juta Lebih Warga Korsel Akan Berpergian Selama Libur Chuseok

Photo : YONHAP News

Lebih dari 30 juta warga Korea Selatan diperkirakan akan berpergian secara domestik dan mancanegara selama liburan Chuseok yang sangat panjang tahun ini.

Menurut Institut Transportasi Korea pada Senin (29/09), total 32,18 juta orang diperkirakan akan berpergian untuk berwisata selama liburan Chuseok antara 2-12 Oktober. 

Arus lalu lintas diprediksi mencapai puncaknya pada 6 Oktober, tepat pada hari Chuseok, sekitar 9,33 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan. 

Survei menunjukkan bahwa empat dari setiap sepuluh warga Korea berencana melakukan perjalanan selama liburan panjang ini, dengan sebagian besar berencana menggunakan mobil.

Kementerian Tanah, Infrastruktur, dan Transportasi mengatakan pada Senin bahwa mereka akan menerapkan langkah-langkah lalu lintas khusus selama sebelas hari untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >