Kemenhan Mencabut Kawasan Perlindungan Fasilitas Militer

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mencabut kawasan perlindungan fasilitas militer seluas 3,98 juta meter persegi dari sembilan wilayah termasuk Seoul, Gyeonggi, Incheon, dan lainnya.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Seoul seluas 3,28 juta meter persegi juga termasuk di dalam pencabutan kawasan perlindungan fasilitas militer.Wilayah-wilayah yang termasuk di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dibatasi untuk membangun atau mengembangkan wilayah, sehingga pemerintah daerah atau penduduk setempat terus meminta untuk mencabut peraturan terkait seperti batas ketinggian.Dalam kesempatan ini, tujuh wilayah meliputi distrik Gangnam, Gangdong, Gwangjin, Songpa, dan Jungnang di Seoul, serta kota Seongnam dan Yongin di Provinsi Geyonggi dicabut dari Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.Selain itu, wilayah seluas 680 ribu meter persegi termasuk kota Gimpo dan Ganghwa yang tidak bermasalah dalam operasi militer dicabut dari kawasan perlindungan terbatas.Wilayah sekitar 20 ribu meter persegi di Ganghwa berubah menjadi kawasan perlindungan terbatas dari sebelumnya kawasan perlindungan yang dilarang diakses.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan mengatur kawasan perlindungan fasilitas militer secara rasional di masa depan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan pengembangan wilayah.