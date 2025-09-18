Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Domestik

Tim Khusus Dibentuk Untuk Investigasi Kebakaran Pusat Layanan Informasi Nasional

Write: 2025-09-29 17:03:48Update: 2025-09-29 17:49:23

Photo : YONHAP News

Kepolisian membentuk tim khusus investigasi untuk menyelidiki kasus kebakaran di Layanan Sumber Informasi Nasional (NIRS) di Daejeon. 

Seorang pejabat kepolisian menyatakan hari Senin (29/09) bahwa pihaknya membentuk tim khusus investigasi yang beranggotakan 20 orang dan telah melakukan penyelidikan forensik kebakaran sebanyak tiga kali. 

Selain 20 orang investigator, tiga orang dari tim khusus investigasi untuk kebakaran akibat baterai litium di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul juga dikirim ke lokasi penyelidikan forensik.

Tim khusus investigasi kasus kebakaran NIRS akan menemukan penyebab kebakaran melalui analisis data yang diambil dari penyelidikan terhadap pihak terkait, rekaman video kamera pemantau (CCTV), penyelidikan forensik, dan lainnya. 

Kepolisian menyatakan bahwa dari 96 sistem informasi administrasi yang terganggu, untuk sistem keamanan yang terganggu hanya pengoperasian helikopter polisi, sehingga tidak akan ada gangguan terkait keamanan.
