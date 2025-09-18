Mantan Presiden Yoon Suk Yeol Mangkir dari Sidang Kasus Pemberontakan

Photo : YONHAP News

Mantan Presiden Yoon Suk Yeol tidak hadir di sidang kasus pemberontakan yang digelar pada hari Senin (29/09).Pengacara dari pihak Yoon menyatakan bahwa Yoon tidak hadir karena kondisi kesehatan tidak baik.Di sidang untuk pemeriksaan terkait permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Yoon pada hari Jumat (26/09) lalu, Yoon mengklaim bahwa dia tidak bisa mengikuti sidang kasus pemberontakan di dalam kondisi penahanan.Namun, jaksa khusus menolak klaim pihak Yoon karena alasan serupa tidak layak untuk menerima permohonan penangguhan penahanan.Sementara, pengadilan mengizinkan siaran langsung sidang pertama terhadap mantan Perdana Menteri Han Duck-soo yang didakwa membantu mantan Presiden Yoon Suk Yeol dalam pengumuman status darurat militer pada 3 Desember 2024.Siaran tersebut dipublikasikan di media internet setelah rekaman CCTV kantor kepresidenan tanggal 3 Desember yang menjadi bukti dan suara yang mengandung informasi pribadi dicabut.Pihak pengadilan juga mengizinkan pengambilan video oleh wartawan.