Banjir Keluhan dari Pengguna, KakaoTalk Akan Kembalikan Tampilan Daftar Teman sebagai Layar Utama

Photo : YONHAP News

Kakao pada Senin (29/09) mengatakan akan mengembalikan daftar teman sebagai layar utama KakaoTalk, sebuah aplikasi pesan instan populernya, setelah desain antarmuka pengguna (UI) terbarunya menuai banyak keluhan pengguna.Kakao pada pekan lalu memperkenalkan tampilan UI baru berbentuk grid, namun pengguna menilai perubahan itu mengaburkan identitas KakaoTalk sebagai aplikasi pesan instan dan membuat aplikasinya terlalu mirip dengan sosial media.Kritik banyak diarahkan kepada Chief Product Officer Kakao, Hong Min-taek melalui banjir ulasan bintang satu di toko aplikasi, serta beredarnya panduan untuk menonaktifkan pembaruan otomatis KakaoTalk.Kakao menyatakan daftar teman akan kembali menjadi tampilan umum. Sementara "Feed" atau Beranda akan tersedia di bawah menu “News” (Berita). Perbaikan dijadwalkan untuk diterapkan pada kuartal keempat tahun ini.Kakao yang baru-baru ini memperkenalkan kontrol orang tua, juga berencana terus memperbarui perlindungan bagi pengguna di bawah umur. Kakao menambahkan, pihaknya akan meningkatkan pengalaman dan antarmuka pengguna, serta berjanji untuk lebih aktif mencerminkan masukan pengguna.