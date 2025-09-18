Korut Janji Tidak Akan Menyerahkan Senjata Nuklir dalam Pidato di Sidang Umum PBB

Photo : YONHAP News

Seorang diplomat senior Korea Utara menegaskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa negaranya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir dalam kondisi apa pun.Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Son-gyong menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin (29/09) saat berpidato di sidang ke-80 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).Kim mengklaim bahwa seiring dengan peningkatan kemampuan pencegahan perang yang dimiliki Korea Utara, yang kini sebanding dengan ancaman agresi yang terus berkembang dari AS dan sekutunya, niat negara-negara musuh untuk memicu perang sepenuhnya dapat dikendalikan dan keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea tetap terjaga.Ini merupakan pertama kalinya dalam tujuh tahun sejak tahun 2018 perwakilan tingkat tinggi Korea Utara menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB.Sementara itu, Kim tetap membuka pintu dialog dengan menyatakan bahwa Pyongyang akan mendorong pertukaran dan kerja sama multifaset dengan negara-negara yang menghormati serta bersikap bersahabat terhadapnya.