Pasca Kebakaran Pusat Data Nasional, 20 dari 36 Sistem Administrasi Prioritas Utama Korsel Telah Pulih

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan telah memulihkan 20 dari 36 sistem prioritas utama yang terdampak kebakaran di Pusat Sumber Daya Informasi Nasional (NIRS) di kota Daejeon pada Jumat (26/09) lalu.Menurut Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Terpadu (CDSCH), hingga Selasa (30/09) pukul 06.00 waktu setempat, sebanyak 83 dari 647 sistem yang terdampak telah dipulihkan.Dengan demikian, tingkat pemulihan untuk sistem kritis Kelas 1 mencapai 55,6 persen.Pemerintah berencana merilis daftar lengkap dari seluruh 647 sistem yang terdampak kebakaran tersebut pada Selasa ini.Dalam rapat di markas besar CDSCH pada Selasa (30/09), Kepala CDSCH, Yoon Ho-jung berjanji menjaga transparansi kepada publik dengan memberikan pembaruan terkait perkembangan pemulihan.Yoon juga memperingatkan potensi meningkatnya risiko kejahatan siber, seperti smishing dan phishing yang menyamar sebagai lembaga pemerintah, serta mendesak otoritas terkait bekerja sama erat untuk mencegah risiko dan kejahatan tersebut.