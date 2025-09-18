Menlu Korut Bertemu Sekjen PBB di New York untuk Pertama Kalinya dalam 7 Tahun

Photo : YONHAP News

Diplomat tertinggi Korea Utara bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (29/09) di sela-sela Sidang Umum PBB ke-80. Ini merupakan pertemuan pertama antara kedua pihak dalam tujuh tahun terakhir.Markas besar PBB menyatakan pada Senin bahwa Sekertaris Jenderal PBB, António Guterres bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Son-gyong setelah Kim menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB.Juru bicara kantor Sekjen PBB mengatakan bahwa Guterres dan Kim secara singkat membahas situasi di Semenanjung Korea serta cara memperkuat kerja sama antara PBB dan Korea Utara.Ini menjadi pertemuan pertama Guterres dengan pejabat tinggi Korea Utara sejak September 2018, ketika Menteri Luar Negeri Korea Utara saat itu, Ri Yong-ho mengunjungi New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB.Dalam pidatonya, Kim menyampaikan rasa terima kasih atas pernyataan Sekjen Guterres mengenai penguatan peran PBB sebagai satu-satunya wadah aksi kolektif atas isu-isu global, serta dukungannya terhadap reformasi organisasi guna menghadapi tantangan abad ke-21.