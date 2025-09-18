Presiden Lee Perintahkan Kementerian Periksa Jaringan Pasca Kebakaran Pusat Data

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menginstruksikan semua lembaga pemerintah untuk memeriksa infrastruktur jaringan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan, serta melaporkan temuan mereka sebelum rapat Kabinet minggu depan.Presiden mengeluarkan instruksi tersebut pada Selasa (30/09) saat memimpin rapat kabinet di kantor kepresidenan di tengah gangguan layanan administrasi online yang terus berlanjut akibat kebakaran di Pusat Layanan Sumber Informasi Nasional di Daejeon pekan lalu.Lee memerintahkan setiap kementerian untuk memeriksa sistemnya, mengidentifikasi masalah dan solusi, serta menyerahkan laporan tertulis.Presiden juga mendesak kementerian untuk segera memulihkan sistem yang rusak guna meminimalisir keresahan warga dan mencegah kejahatan seperti peretasan dan phishing yang memanfaatkan celah dalam jaringan administratif.Lee menambahkan bahwa kebakaran tersebut harus menjadi pelajaran. Pemerintah juga harus memeriksa apakah lembaga-lembaga, terutama yang terkait dengan keamanan dan keselamatan publik, mengikuti protokol yang benar.