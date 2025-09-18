Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Presiden Lee Perintahkan Kementerian Periksa Jaringan Pasca Kebakaran Pusat Data

Write: 2025-09-30 14:17:19Update: 2025-09-30 15:25:19

Presiden Lee Perintahkan Kementerian Periksa Jaringan Pasca Kebakaran Pusat Data

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menginstruksikan semua lembaga pemerintah untuk memeriksa infrastruktur jaringan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan, serta melaporkan temuan mereka sebelum rapat Kabinet minggu depan.

Presiden mengeluarkan instruksi tersebut pada Selasa (30/09) saat memimpin rapat kabinet di kantor kepresidenan di tengah gangguan layanan administrasi online yang terus berlanjut akibat kebakaran di Pusat Layanan Sumber Informasi Nasional di Daejeon pekan lalu.

Lee memerintahkan setiap kementerian untuk memeriksa sistemnya, mengidentifikasi masalah dan solusi, serta menyerahkan laporan tertulis.

Presiden juga mendesak kementerian untuk segera memulihkan sistem yang rusak guna meminimalisir keresahan warga dan mencegah kejahatan seperti peretasan dan phishing yang memanfaatkan celah dalam jaringan administratif.

Lee menambahkan bahwa kebakaran tersebut harus menjadi pelajaran. Pemerintah juga harus memeriksa apakah lembaga-lembaga, terutama yang terkait dengan keamanan dan keselamatan publik, mengikuti protokol yang benar.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >