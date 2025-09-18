Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Iptek

Roket Nuri-ho Ditargetkan Diluncurkan pada 27 November

Write: 2025-09-30 14:44:00Update: 2025-09-30 15:24:47

Roket Nuri-ho Ditargetkan Diluncurkan pada 27 November

Photo : YONHAP News

Badan Antariksa Korea (KASA) menyatakan bahwa peluncuran keempat roket luar angkasa buatan Korea Selatan, Nuri-ho akan dilaksanakan pada pukul 00.54-01.14 tanggal 27 November mendatang.

Peluncuran roket Nuri-ho dilakukan pada tengah malam karena bergantung pada tugas Satelit Medium Generasi Berikutnya No.3 di orbit.

Namun, kepastian waktu peluncuran akan ditetapkan pada tanggal 26 November. KASA akan memperhatikan kondisi cuaca dan hal teknis saat peluncuran. Jika tertunda, Nuri-ho akan tetap diluncurkan antara tanggal 28 November hingga 4 Desember. 

Menurut KASA, pihaknya memutuskan hal tersebut di rapat komisi manajemen peluncuran yang digelar pada Selasa (30/09) sesuai jadwal pemeriksaan akhir, jadwal tugas satelit, kondisi Pusat Antariksa Naro, dan lainnya.

Sejauh ini, tidak ada masalah dalam proses pemeriksaan setelah uji Wet Dress Rehearsal (WDR), yaitu pemeriksaan akhir sebelum peluncuran resmi, termasuk pemeriksaan hubungan sistem antara roket dan landasan peluncuran.

Ketua KASA Yoon Young-bin mengatakan bahwa peluncuran keempat roket Nuri-ho dilaksanakan untuk pertama kali setelah pembukaan KASA. Pihaknya akan melakukan persiapan saksama berdasarkan kerja sama pihak-pihak terkait agar roket Nuri-ho diluncurkan tanpa masalah.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >