Libur Chuseok, Jutaan Warga Terbang dari Bandara Incheon

Photo : YONHAP News

Koperasi Bandara Internasional Incheon hari Selasa (30/09) menyatakan bahwa jumlah pengguna Bandara Incheon mulai tanggal 2-12 Oktober mendatang diperkirakan mencapai 2.453.000 orang.Jumlah pengguna harian diperkirakan mencapai 223 ribu orang, meningkat 2,3% dibandingkan periode puncak liburan musim panas lalu, dan meningkat 11,4% dibandingkan hari libur Chuseok tahun lalu. Puncak arus wisata diperkirakan terjadi pada tanggal 3 Oktober dengan perkiraan penumpang mencapai 223 ribu orang.Untuk meminimalisir ketidaknyamanan calon penumpang, pihak bandara akan menambah peralatan mesin Xray, penempatan agen pemeriksaan, membuka terminal keberangkatan lebih awal, dan lainnya. Layanan pengenalan wajah "Smart Pass" di pintu keberangkatan bandara juga akan diperbanyak.Selain itu, pihak bandara juga akan menambah jalur bus malam hari dan menyediakan tempat parkir baru.Sehubungan dengan perkiraan mogok kerja dari anak perusahaan selama hari libur Chuseok, pihaknya akan menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan agar Bandara Incheon beroperasi dengan normal.