Gedung Putih Sebut Trump Terbuka untuk Dialog dengan Kim Jong-un “Tanpa Prasyarat”

Photo : YONHAP News

Gedung Putih Sebut Trump Terbuka untuk Dialog dengan Kim Jong-un Tanpa PrasyaratGedung Putih menyatakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tetap terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, "tanpa prasyarat."Seorang pejabat Gedung Putih menyampaikan hal itu pada Selasa (30/09), menanggapi pertanyaan wartawan apakah Trump bersedia berbicara dengan Kim tanpa mengangkat isu nuklir.Pejabat tersebut mengatakan, Trump pada masa jabatan pertamanya telah menggelar tiga pertemuan bersejarah dengan Kim yang menstabilkan Semenanjung Korea.Pejabat itu menambahkan, kebijakan AS terhadap Korea Utara tidak berubah dan Trump tetap terbuka untuk berbicara dengan Kim tanpa prasyarat.Awal bulan ini, Kim memberi sinyal keterbukaan terhadap dialog dengan AS jika Washington berhenti bersikeras pada denuklirisasi.Namun, pemerintahan Trump kembali menegaskan komitmennya untuk mengejar denuklirisasi "sepenuhnya" Korea Utara.