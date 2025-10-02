AS Konfirmasi ESTA Dapat Digunakan Seperti Visa B-1 untuk Pekerja Korsel

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar pertemuan perdana kelompok kerja bilateral untuk membahas isu visa bagi pekerja Korea Selatan pada Rabu (01/10).Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa kedua pihak sepakat mengenai pentingnya langkah kelembagaan untuk mendukung kelancaran pertukaran tenaga kerja serta menjamin stabilitas investasi perusahaan Korea di AS.Dalam pertemuan itu, AS menjelaskan cakupan aktivitas yang diizinkan di bawah visa bisnis jangka pendek B-1, dengan menegaskan bahwa visa tersebut mencakup kegiatan seperti instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan yang dibeli dari luar negeri sebagai bagian dari proses investasi di AS.AS juga mengonfirmasi bahwa aktivitas serupa yang diizinkan di bawah visa B-1 dapat dilakukan melalui program Electronic System for Travel Authorization atau ESTA.Kedua negara juga sepakat untuk membentuk sebuah meja khusus, yang sementara diberi nama ‘Korean Investor Desk" di Kedutaan Besar AS di Seoul, guna memberikan panduan dan konsultasi terkait isu visa bagi perusahaan Korea yang berinvestasi di AS.