Ekonomi

Korea Selatan dan AS Capai Kesepakatan soal Kebijakan Nilai Tukar

Write: 2025-10-01 14:36:07Update: 2025-10-01 15:12:06

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mengumumkan kesepakatan mengenai kebijakan nilai tukar.

Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan dan Departemen Keuangan AS mengeluarkan pernyataan bersama pada Rabu (01/10) yang menjelaskan hasil pembahasan nilai tukar mata uang asing, sebagai bagian dari negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung antara kedua negara.  

Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk menghindari manipulasi nilai tukar atau mengambil tindakan yang dapat merugikan pasar salah satu negara atau memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil.

Kedua negara juga sepakat bahwa investasi luar negeri oleh lembaga investasi pemerintah harus didasarkan pada tujuan manajemen risiko dan diversifikasi, serta menekankan bahwa intervensi di pasar valuta asing hanya boleh dipertimbangkan ketika terjadi volatilitas berlebihan dan perlu tanggapan.

Korea Selatan juga sepakat untuk memberikan pembaruan bulanan kepada Departemen Keuangan AS mengenai langkah-langkah stabilisasi pasar, yang saat ini dilaporkan secara triwulanan, untuk memastikan transparansi.
