Pertemuan Presiden Korsel-AS-China Diperkirakan Berlangsung di Gyeongju saat KTT APEC

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang membahas potensi pertemuan bilateral pada KTT APEC yang akan digelar di Gyeongju pada 31 Oktober hingga 1 November.Salah satu materi pembahasan adalah mengenai lokasi pertemuan. Sebelumnya, Seoul sempat dipertimbangkan sebagai lokasi utama untuk pertemuan puncak Korea Selatan-AS, Korea Selatan-China, dan AS-China.Namun, Presiden China Xi Jinping diperkirakan tidak akan singgah di Seoul dan hanya berada di kota Gyeongju. Pada 11 September lalu, pihak Beijing sempat menanyakan pemesanan hotel Shilla Seoul untuk bulan Oktober, namun pekan lalu pesanan itu dibatalkan.Hal ini menjadi pertimbangan bahwa pertemuan para pemimpin akan berlangsung di kota Gyeongju.Meski seluruh pertemuan puncak diperkirakan berlangsung di Gyeongju, kemungkinan kunjungan kenegaraan Presiden Xi ke Korea Selatan tetap masih dibicarakan. Di sisi lain, menjelang KTT APEC, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dilaporkan akan berkunjung ke Seoul, sesuai jadwal.Sementara, pihak AS dilaporkan juga telah menyiapkan akomodasi di Seoul. Karena jadwal Presiden Trump belum ditetapkan secara rinci, lokasi pertemuan puncak Korea Selatan dan AS, maupun AS dan China masih bisa berubah menyesuaikan dengan situasi.