Kang Kyung-hwa Resmi jadi Dubes Korea Selatan untuk AS

Photo : YONHAP News

Mantan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-hwa secara resmi ditunjuk sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat yang baru.Kementerian Luar Negeri mengumumkan hal tersebut pada Rabu (01/10). Saat ini, Kang juga menjabat sebagai CEO sekaligus Presiden Asia Society.Kang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Moon Jae-in sekaligus menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut dalam sejarah Korea Selatan. Ia juga pernah menempati sejumlah jabatan tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Selain itu, Kang memimpin diplomasi Seoul dalam dialog Washington–Pyongyang pada 2018 dan 2019, dengan memainkan peran penting dalam mendorong proses perdamaian di Semenanjung Korea.Ia dipandang sebagai sosok yang tepat untuk memimpin koordinasi kebijakan Korea Selatan dan AS terkait Korea Utara, terutama di tengah munculnya prospek dialog baru antara Washington dan Pyongyang.Duta Besar Kang akan berada di garis depan dalam membahas berbagai isu penting dengan pihak AS, termasuk negosiasi tarif, pembaruan perjanjian nuklir, modernisasi aliansi, serta koordinasi terkait masalah visa.