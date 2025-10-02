Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Kang Kyung-hwa Resmi jadi Dubes Korea Selatan untuk AS

Write: 2025-10-01 15:28:36Update: 2025-10-01 15:43:53

Kang Kyung-hwa Resmi jadi Dubes Korea Selatan untuk AS

Photo : YONHAP News

Mantan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-hwa secara resmi ditunjuk sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat yang baru. 

Kementerian Luar Negeri mengumumkan hal tersebut pada Rabu (01/10). Saat ini, Kang juga menjabat sebagai CEO sekaligus Presiden Asia Society.

Kang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Moon Jae-in sekaligus menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut dalam sejarah Korea Selatan. Ia juga pernah menempati sejumlah jabatan tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, Kang memimpin diplomasi Seoul dalam dialog Washington–Pyongyang pada 2018 dan 2019, dengan memainkan peran penting dalam mendorong proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Ia dipandang sebagai sosok yang tepat untuk memimpin koordinasi kebijakan Korea Selatan dan AS terkait Korea Utara, terutama di tengah munculnya prospek dialog baru antara Washington dan Pyongyang.

Duta Besar Kang akan berada di garis depan dalam membahas berbagai isu penting dengan pihak AS, termasuk negosiasi tarif, pembaruan perjanjian nuklir, modernisasi aliansi, serta koordinasi terkait masalah visa.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >