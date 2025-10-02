Suga BTS Bangun Pusat Perawatan untuk Anak Autisme

Photo : YONHAP News

Rumah Sakit Severance pada Selasa (30/09) meresmikan Pusat Perawatan “Min Yoon-gi” yang didirikan melalui donasi sebesar 5 miliar won dari Min Yoon-gi atau Suga BTS.Upacara peresmian digelar di hari yang sama di lantai satu Gedung Jejung-gwan di Rumah Sakit Severance di Shinchon, Seoul.Sebelumnya pada Juni lalu, Suga BTS menyumbangkan 5 miliar won untuk pembangunan fasilitas khusus bagi anak dan remaja dengan spektrum autisme (Autism Spectrum Disorder, ASD) guna mendukung pengobatan serta kemandirian sosial.Dana 5 miliar won yang diberikan Suga tercatat sebagai sumbangan terbesar dari seorang artis kepada Pusat Medis Yonsei untuk fasilitas anak. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung, pengadaan peralatan terapi, serta pendanaan pelatihan tenaga profesional.Pusat perawatan ini memiliki program unggulan bernama MIND (Music, Interaction, Network, Diversity). Konsep program ini adalah musik sebagai terapi utama untuk membantu pasien ASD, dengan meningkatkan komunikasi, memperluas interaksi sosial, sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk berekspresi.Sejak paruh kedua tahun lalu hingga bulan Juni tahun ini, Suga juga rutin datang pada akhir pekan untuk bermain musik bersama pasien ASD.