Wilayah Selatan Korsel Diperkirakan Dilanda Hujan saat Libur Chuseok

Badan Meteorologi Korea (KMA) memprediksi hujan akan sering turun selama libur Chuseok.Dalam pengarahan prakiraan cuaca untuk masa liburan hari raya Chuseok pada Rabu (01/10), KMA menyampaikan bahwa Sabtu (04/10) hujan akan meluas hingga wilayah selatan Korea Selatan dengan intensitas hujan cukup deras akibat pengaruh tekanan rendah yang bergerak melintasi perairan selatan.Selain itu, hingga Jumat (03/10) wilayah pegunungan di pulau Jeju diperkirakan akan diguyur hujan lebih dari 100 milimeter. KMA menyebut kemungkinan peringatan hujan lebat juga bisa dikeluarkan.Pada hari Chuseok yang jatuh pada Senin (06/10), KMA memperkirakan hujan akan turun pada pagi hari di wilayah metropolitan Seoul dan Provinsi Gangwon. Namun setelah hujan berhenti, masyarakat di wilayah barat dan selatan diperkirakan bisa menyaksikan bulan purnama.