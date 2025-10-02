Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Wilayah Selatan Korsel Diperkirakan Dilanda Hujan saat Libur Chuseok

Write: 2025-10-01 15:59:26Update: 2025-10-01 16:20:00

Wilayah Selatan Korsel Diperkirakan Dilanda Hujan saat Libur Chuseok

Photo : YONHAP News

Badan Meteorologi Korea (KMA) memprediksi hujan akan sering turun selama libur Chuseok.

Dalam pengarahan prakiraan cuaca untuk masa liburan hari raya Chuseok pada Rabu (01/10), KMA menyampaikan bahwa Sabtu (04/10) hujan akan meluas hingga wilayah selatan Korea Selatan dengan intensitas hujan cukup deras akibat pengaruh tekanan rendah yang bergerak melintasi perairan selatan.

Selain itu, hingga Jumat (03/10) wilayah pegunungan di pulau Jeju diperkirakan akan diguyur hujan lebih dari 100 milimeter. KMA menyebut kemungkinan peringatan hujan lebat juga bisa dikeluarkan.

Pada hari Chuseok yang jatuh pada Senin (06/10), KMA memperkirakan hujan akan turun pada pagi hari di wilayah metropolitan Seoul dan Provinsi Gangwon. Namun setelah hujan berhenti, masyarakat di wilayah barat dan selatan diperkirakan bisa menyaksikan bulan purnama.
