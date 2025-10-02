Presiden Lee dan CEO OpenAI Bahas Kemitraan Kecerdasan Buatan

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung telah bertemu dengan CEO OpenAI, Sam Altman. Keduanya membahas cara-cara untuk memperluas kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI). OpenAI merupakan perusahaan yang mengembangkan chatbot populer ChatGPT.Pertemuan tersebut berlangsung di kantor kepresidenan di Seoul pada Rabu (01/10), setelah Samsung Electronics dan SK Hynix menandatangani surat niat (Letters of Intent) dengan OpenAI terkait pasokan chip memori untuk proyek infrastruktur AI andalan “Stargate” milik OpenAI.Presiden Lee menyambut baik kerja sama yang saling menguntungkan antara OpenAI dengan dua produsen chip memori terbesar di dunia. Lee berharap kolaborasi ini dapat membantu memperluas ekspor perusahaan Korea Selatan serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong, didampingi oleh Ketua SK Group Chey Tae-won dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa kemitraan ini akan membantu Korea Selatan berada di pusat paradigma AI global dan memimpin masa depan baru.Selain dengan perusahaan Korea Selatan, pemerintah melalui Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi juga menandatangani nota kesepahaman dengan OpenAI untuk kerja sama di sektor AI.