Korea Selatan dan AS Capai Kesepakatan Keamanan Jelang KTT APEC

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Cho Hyun pada Rabu (02/10) mengumumkan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan mengenai isu-isu keamanan, dengan pengumuman resmi kemungkinan akan dilakukan pada akhir bulan ini menjelang KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).Cho juta menanggapi kekhawatiran bahwa pembicaraan perdagangan yang macet dengan AS mungkin mempengaruhi penerapan agenda keamanan.Namun, Cho menekankan bahwa meskipun kesepakatan paket komprehensif yang mencakup perdagangan dan keamanan akan ideal, Seoul siap mengumumkan kesepakatan terkait keamanan secara terpisah, setelah berkonsultasi dengan Washington.Cho menambahkan bahwa pemerintah berencana untuk membuat pengumuman resmi sebelum KTT APEC, yang akan digelar di Gyeongju mulai 31 Oktober.Menteri Luar Negeri tersebut mengindikasikan bahwa kesepakatan keamanan mungkin melibatkan peningkatan belanja pertahanan Korea Selatan, pembelian sistem senjata AS, dan revisi potensial terhadap perjanjian energi nuklir bilateral.