Komite Pertukaran Budaya Populer Resmi Diluncurkan

Photo : YONHAP News

Pemerintah dan swasta berkolaborasi dalam mengembangkan budaya Korea sebagai sarana komunikasi global.Untuk mendukung hal tersebut, Presiden Lee Jae Myung menunjuk Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, Choi Hwi-young dan produser utama sekaligus CEO JYP Entertainment, Park Jin-young sebagai ketua Komite Pertukaran Budaya Populer. Pelantikan digelar di KINTEX, Goyang pada Rabu (01/10).Presiden Lee Jae Myung mendukung supaya budaya Korea tidak hanya memberi tawa, haru, dan empati kepada masyarakat dunia, tetapi juga berkembang menjadi industri ini yang menopang masa depan ekonomi Korea Selatan.Ia menegaskan prinsip 'mendukung tapi tidak mengintervensi' untuk menjamin kreativitas dan otonomi di lapangan.Mengutip perkataan tokoh pergerakan kemerdekaan Kim Gu, tentang 'kekuatan budaya yang luhur', Presiden Lee menekankan bahwa K-culture kini telah menjadi sarana komunikasi global. Korea Selatan diharapkan dapat memimpin perdamaian dunia dengan kekuatan budaya khas Korea.Komite baru berperan besar sebagai platform sinergi pemerintah dan swasta, menggabungkan kebijakan antar-kementerian dengan kreativitas dan profesionalisme sektor swasta, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan Korea Selatan dengan dunia.