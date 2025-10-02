Penjualan Hyundai dan Kia Meningkat Dua Digit di AS Bulan September

Photo : YONHAP News

Hyundai dan Kia berhasil mencatatkan peningkatan penjualan hingga dua digit jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di pasar Amerika Serikat pada bulan September. Peningkatan penjualan tetap terjadi meski ada kebijakan tarif AS.Hyundai Motor America pada Rabu (01/10) waktu setempat melaporkan penjualan untuk September mencapai 71.003 unit, naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pencapaian ini didukung oleh mobil jenis Elantra Family, Santa Fe Hybrid, dan mobil listrik IONIQ 5 yang mencatat rekor penjualan bulanan tertinggi.Penjualan mobil listrik secara keseluruhan melonjak 153% dibanding tahun lalu, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.Penjualan ritel tercatat 57.435 unit, naik 7%, dengan kendaraan ramah lingkungan menyumbang 38% dari total penjualan ritel.Total penjualan kuartal ketiga mencapai 239.069 unit, naik 13% dan menjadi rekor tertinggi untuk kuartal tersebut.Sementara Kia America juga mencatat penjualan 65.507 unit pada September, naik 11% dibandingkan tahun lalu.Penjualannya untuk kuartal ketiga tahun ini mencapai 219.637 unit, yang juga merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.Model andalan seperti K5, Carnival, Telluride, Sportage, Sorento, dan K4 mendorong pencapaian tersebut.Berdasarkan jenis kendaraan, model elektrifikasi ramah lingkungan naik 26%, sedan naik 19%, dan SUV naik 6%.