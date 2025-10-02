Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korean
Bahasa Indonesia

Domestik

17% Layanan Online Pemerintah Pulih Setelah Kebakaran Pusat Data

Write: 2025-10-02 11:31:05Update: 2025-10-02 11:36:16

Photo : YONHAP News

Seminggu setelah kebakaran di Pusat Layanan Sumber Daya Informasi Nasional, 17% sistem telah pulih.

Menteri Dalam Negeri Yun Ho-jung pada Kamis (02/10) mengumumkan bahwa 110 dari 647 sistem yang terdampak telah pulih dan sudah beroperasi normal per pukul 06.00.

Selama rapat di Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keamanan Pusat di Seoul, menteri mengakui bahwa laju pemulihan saat ini belum memenuhi harapan publik.

Yun menekankan bahwa pemerintah telah mengerahkan semua personel dan sumber daya yang tersedia, termasuk ahli swasta dan staf lembaga penelitian, untuk mempercepat upaya pemulihan.

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan terus bekerja tanpa henti selama periode liburan Chuseok untuk memastikan pemulihan penuh semua sistem.
