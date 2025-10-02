Menteri Kehakiman Siapkan Kantor Imigrasi Sementara untuk Delegasi KTT APEC 2025

Photo : YONHAP News

Menteri Kehakiman Jung Sung-ho mengunjungi Bandara Internasional Gimhae, yang merupakan bandara utama untuk Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2025 di Gyeongju.Menteri Jung melakukan kunjungan pada Rabu (01/10) pukul 10.15 guna memeriksa persiapan APEC, termasuk pemasangan dan pengoperasian loket imigrasi khusus, serta rencana penempatan personel khusus. Ia juga menyemangati para petugas dan staf imigrasi.Kementerian Kehakiman berencana untuk menyediakan kantor dan loket imigrasi khusus APEC di Naraemaru, Bandara Internasional Gimhae, dan Bandara Pohang Gyeongju selama KTT berlangsung. Selain itu, loket imigrasi jalur cepat akan dioperasikan untuk para peserta konferensi.Para peserta acara juga akan diberikan kemudahan seperti penyederhanaan dokumen pengajuan visa, percepatan penerbitan visa, dan pembebasan dari pengajuan Otorisasi Perjalanan Elektronik Korea (K-ETA).Kementerian Kehakiman berperan penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan konferensi internasional dalam penanganan imigrasi saat APEC. Semua pihak terkait diminta fokus untuk untuk meningkatkan citra Korea Selatan melalui pelayanan imigrasi yang cepat dan dapat diandalkan.Sementara itu, Badan Pengawal Presiden bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait telah melakukan peninjauan komprehensif terhadap langkah-langkah keamanan dan keselamatan menjelang KTT APEC yang akan diadakan akhir bulan ini.