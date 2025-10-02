Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

JCS: Puluhan Ribu Personel Korut Disiapkan Untuk Peringatan 80 Tahun Berdirinya Partai Buruh

Write: 2025-10-02 14:01:26Update: 2025-10-02 14:51:27

Photo : KBS News

Korea Utara diketahui sedang mempersiapkan parade militer untuk merayakan 80 tahun berdirinya Partai Buruh yang jatuh pada tanggal 10 Oktober.

Ketua Bagian Hubungan Masyarakat Kepala Staf Gabungan (JCS), Lee Sung-joon dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (02/10) menyatakan bahwa pihaknya sedang memantau pergerakan Korea Utara, termasuk persiapan parade militer dengan puluhan ribu personel.

Terkait pergerakan persenjataan, Lee menjelaskan, terdapat pergerakan kendaraan dan beberapa peralatan militer, tetapi sistem senjata khusus belum terdeteksi.

Lee mengatakan, kemungkinan besar parade militer akan diadakan pada malam hari, tapi waktu pasti belum diketahui. 

Diduga, rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-20 baru yang sedang dikembangkan oleh Korea Utara akan dipamerkan dalam parade atau diluncurkan secara mendadak sebelum atau sesudah peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh.
