Presiden Lee Janji Upayakan Hak dan Keselamatan Diaspora Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menghadiri Upacara Peringatan Hari Orang Korea Sedunia ke-19 yang diadakan di Hotel Grand Walkerhill, Seoul pada tanggal 2 Oktober. Pada upacara itu, Presiden Lee berjanji akan lebih giat melindungi hak dan keselamatan diaspora Korea di luar negeri.Pemerintah akan memberikan dukungan nyata pada diaspora generasi muda dalam bidang pendidikan, budaya, dan koneksi agar anak mudah bisa tumbuh sebagai pemimpin global tanpa kehilangan identitas kebangsaan.Kedepannya, presiden akan fokus pada usulan penurunan usia untuk kewarganegaraan ganda, mendukung pembentukan asosiasi warga Korea di luar negeri, memperbaiki sistem pemungutan suara di luar negeri, memperkuat fungsi konsuler, dan permintaan lainnya, akan diupayakan melalui konsensus sosial dan kebijaksanaan bersama.Presiden Lee juga memuji diaspora Korea yang telah tinggal di luar negeri karena menjaga nama baik Korea selama 120 tahun. Ia menyebutnya sebagai tokoh sejati yang berkontribusi pada kemajuan Korea Selatan.Diaspora telah menjadi penopang kuat dalam proses industrialisasi dan demokratisasi tanah air, serta mendorong agar diaspora terus bersatu padu untuk mencapai lompatan yang lebih besar di masa depan.