Stasiun Kereta, Bandara dan Terminal Bus di Korsel Mulai Dipadati Pemudik

Sejumlah stasiun kereta api dan terminal bus di berbagai wilayah di Korea Selatan mulai dipadati pemudik menjelang libur panjang hari raya Chuseok.Pada Kamis (02/10), pihak stasiun menyampaikan bahwa tiket kereta menuju kota-kota besar sudah hampir habis terjual, sementara bandara dipenuhi wisatawan yang hendak menikmati liburan panjang.Menurut perusahaan jalan tol, Korea Expressway Corporation, volume lalu lintas pada Kamis diperkirakan mencapai 5,35 juta kendaraan, dengan 410 ribu kendaraan bergerak dari wilayah metropolitan ke daerah, dan 400 ribu sebaliknya.Perwakilan perusahaan jalan tol itu menjelaskan bahwa saat ini volume lalu lintas setara hari Jumat biasa, tetapi mulai besok saat liburan resmi dimulai jumlah kendaraan jarak jauh diperkirakan akan meningkat signifikan.Asosiasi Pariwisata Jeju memperkirakan sekitar 337 ribu orang akan mengunjungi Jeju dengan pesawat dan kapal antara 3-9 Oktober. Angka itu naik 10,3% dibandingkan liburan Chuseok tahun lalu.Selain lokasi transportasi, pasar tradisional juga ramai oleh warga yang membeli makanan dan perlengkapan upacara ritual penghormatan leluhur.