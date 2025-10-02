Photo : YONHAP News

Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia mengadakan acara Hari Nasional Korea di Jakarta, Indonesia pada tanggal 1 Oktober.Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 700 orang, termasuk pejabat pemerintahan Indonesia seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, para tokoh politik, kalangan bisnis, serta warga Korea Selatan di Indonesia.Dalam sambutannya, Penjabat Duta Besar Park Soo-deok menyampaikan bahwa Korea Selatan merupakan negara demokrasi yang matang karena berhasil menjalankan pemerintahan baru pada akhir tahun lalu dan memulihkan demokrasi yang dipimpin rakyat serta menghadirkan visi baru bagi perdamaian di Semenanjung Korea.Ia juga menekankan bahwa keberhasilan konten budaya Korea "KPop Demon Hunters" merupakan simbol pertukaran budaya dengan komunitas internasional.Park menambahkan bahwa KTT APEC yang akan diselenggarakan di Gyeongju akhir bulan ini akan menjadi wadah penting untuk membahas inklusi dan kemakmuran bersama melalui dialog.Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roesan Roeslani menyampaikan bahwa Korea Selatan dan Indonesia telah menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama selama lebih dari 50 tahun. Ia berharap hubungan kedua negara bisa lebih berkembang.Acara itu juga dimeriahkan dengan pertunjukan musik tradisional gayageum dan paduan suara anak-anak Korea Selatan serta penayangan video promosi APEC Gyeongju.Di samping itu, Korean Cultural Center membuka stan untuk mencoba hanbok. Sementara Korea Creative Content Agency menghadirkan photobooth "KPop Demon Hunters" serta memamerkan produk karakter Korea dan produk olahan ginseng bersertifikat halal.