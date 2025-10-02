Cetak Rekor, KOSPI Tembus 3.500

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) kembali berhasil mencetak rekor tertinggi. Pada perdagangan Kamis (02/10), KOSPI bergerak meningkat 93,38 poin, naik 2,70%, ditutup di level 3.549,21.Sementara, KOSDAQ juga menunjukkan pergerakan ke zona hijau. Dibandingkan perdagangan kemarin, saham teknologi, KOSDAQ naik 8,91 poin, menguat 1,05% dan ditutup di level 854,25.Pencapaian ini menutup manis pasar Korea Selatan sebelum libur panjang Chuseok.Sementara, di pasar valuta asing, nilai tukar won terhadap dolar Amerika Serikat ditutup di 1.400 won, turun 3,2 won.Presiden Lee Jae Myung menyatakan tren kenaikan ini adalah harapan untuk masyarakat, meski untuk mempertahankan tren di zona hijau tidaklah mudah.Namun, Lee juga kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong aktivasi pasar saham. Hal ini ia sampaikan dalam rapat sekretaris senior yang dipimpinnya di kantor kepresidenan Yongsan.