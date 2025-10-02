Kepolisian Korsel Tangkap Eks Ketua KCC atas Dugaan Pelanggaran Pemilu

Photo : YONHAP News

Kepolisian Korea Selatan pada Kamis (02/10) menangkap mantan Ketua Komisi Komunikasi Korea (KCC), Lee Jin-sook di rumahnya di Distrik Gangnam, Seoul.Lee dituduh melanggar undang-undang pemilu dan undang-undang pegawai negeri dengan membuat pernyataan bermuatan politik serta berkampanye menentang pemilihan Presiden Lee Jae Myung sebelum masa kampanye resmi dimulai.Penyidik menyebut sejumlah komentarnya di YouTube melanggar aturan netralitas politik.Polisi mengatakan Lee ditangkap karena mengabaikan panggilan berulang kali setelah Partai Demokrat Korea (DP) dan kelompok sipil mengajukan beberapa pengaduan.Pengacara Lee menyatakan ketidakhadiran kliennya disebabkan oleh jadwal parlemen, namun polisi tetap mengeksekusi surat perintah penangkapan.Masa jabatan Lee di komisi tersebut berakhir pada Rabu (01/10) setelah undang-undang reorganisasi pemerintahan baru membubarkan KCC dan menggantinya dengan lembaga lain yang terkait media.Sidang praperadilan atas penangkapan Lee dijadwalkan berlangsung Sabtu (04/10) pukul 15.00 di Pengadilan Distrik Seoul Selatan.