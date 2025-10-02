Presiden Lee Kecam Aksi Anti-China di Seoul sebagai “Tindakan yang Rusak Diri Sendiri”

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengecam aksi unjuk rasa anti-China yang terus berlangsung di Seoul, dengan menyebutnya sebagai “tindakan yang merusak diri sendiri” yang merugikan kepentingan nasional dan citra global Korea Selatan.Dalam rapat dengan para pejabat senior di Kantor Kepresidenan di Distrik Yongsan, Seoul pada hari Kamis (02/10), Lee memerintahkan kementerian terkait untuk menindak ujaran kebencian dan hasutan yang mengancam keselamatan wisatawan, serta menyiapkan langkah-langkah guna memerangi rasisme.Pernyataan itu disampaikan saat demonstrasi anti-China terus berlanjut di sejumlah kawasan, termasuk di daerah Myeongdong, meski polisi telah melakukan penertiban.Lee menegaskan wisatawan grup dari China sangat penting bagi perekonomian Korea Selatan, dengan menyebut setiap kunjungan menghasilkan pembelian barang yang sebanding dengan pendapatan ekspor.Ia juga membandingkan aksi tersebut dengan unjuk rasa anti-Korea Selatan di Jepang, yang menurutnya merusak citra Jepang di mata masyarakat Korea. Lee memperingatkan bahwa saat ini Korea berisiko menimbulkan kesan negatif yang serupa di mata dunia.