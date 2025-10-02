Libur Panjang Sekitar 10 Hari di Korsel Dimulai Jumat Ini

Photo : YONHAP News

Libur panjang sekitar 10 hari yang dimulai dari Hari Pendirian Nasional Korea yang jatuh pada Jumat (03/10) ini hingga hari raya Chuseok telah dimulai.Di hari pertama golden week ini, kemacetan di jalan tol arah mudik sudah terjadi sejak pukul 05.00 dini hari dan puncaknya diperkirakan akan terjadi antara pukul 11.00 hingga 12.00 siang. Kemacetan diperkirakan akan mulai membaik setelah pukul 07.00 malam.Sebaliknya, arah dari luar kota ke Seoul diperkirakan relatif lebih lancar.Sekitar 5,24 juta unit kendaraan diperkirakan bergerak pada Jumat ini, dengan 440 ribu unit kendaraan bergerak dari wilayah metropolitan Seoul ke daerah, dan 430 ribu unit dari arah sebaliknya.Pada puncak kemacetan, waktu tempuh dari Seoul ke Busan diperkirakan mencapai 7 jam 50 menit, Seoul-Gwangju 5 jam 50 menit, Seoul-Daejeon 3 jam 50 menit, dan Seoul-Gangneung 4 jam 20 menit.Bandara Internasional Incheon juga dipadati penumpang yang hendak bepergian ke luar negeri.Deperkirakan lebih dari 5,26 juta orang akan menggunakan bandara di seluruh negeri selama 11 hari, mulai tanggal 2 hingga 12 Oktober.Khususnya Jumat ini, sekitar 240 ribu penumpang diprediksi akan menggunakan Bandara Incheon dan mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah.Pihak bandara mempercepat jam buka check-in, menambah petugas keamanan, memperluas lahan parkir, dan menambah jumlah bus malam.