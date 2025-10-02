Hingga Jumat Pagi, 115 Sistem Administrasi Pemerintah Korsel Pulih

Photo : YONHAP News

Hingga Jumat (03/10) ini, 115 dari 647 sistem yang terganggu akibat kebakaran di Pusat Layanan Sumber Daya Informasi Nasional Korea Selatan dilaporkan telah pulih.Menurut Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat, hingga Jumat pukul 08.00 waktu setempat, 115 sistem yang terdampak telah pulih dan sudah beroperasi normal, dengan tingkat pemulihan sekitar 17,8%.Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat Korea Selatan, Yun Ho-jung menyatakan pihaknya akan memanfaatkan liburan Chuseok selama tujuh hari ini sebagai waktu emas untuk mempercepat pemulihan sistem informasi.Ia menyampaikan, selain pakar swasta dan personel dari lembaga penelitian, saat ini sekitar 800 orang personel profesional dan pegawai negeri sipil telah dikerahkan untuk pekerjaan pemulihan sistem.Yun menambahkan, pihaknya akan menyediakan sistem pengelolaan terpisah dan memilih item krusial yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.Yun berencana mengaktifkan sistem darurat selama liburan, mengadakan rapat kecuali pada hari H hari raya Chuseok, dan melakukan inspeksi langsung di tempat.