Korsel dan Kanada Gelar Pertemuan 2+2 Diplomasi dan Pertahanan

Photo : Ministry of Foreign Affairs

Pertemuan 2+2 antara Korea Selatan dan Kanada yang melibatkan pejabat setingkat direktur dari kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan antara kedua negara telah digelar secara virtual pada Kamis (02/10).Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Urusan Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Hong Ji-pyo, Direktur Kebijakan Internasional Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Lee Kwang-seok, serta Direktur Urusan Asia Timur Laut Kementerian Luar Negeri Kanada, Zoya Donnelly dan Direktur Jenderal Strategi Kebijakan Keamanan Internasional Kementerian Pertahanan Kanada, Martin Larose.Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk memperdalam dan mengembangkan kerja sama di bidang pertahanan, industri pertahanan, rantai pasok energi, serta tanggapan terhadap ancaman siber, ruang angkasa, dan hibrida, termasuk kerja sama multilateral melalui NATO.Kedua belah pihak juga sepakat untuk segera meluncurkan Dialog Indo-Pasifik dan Konsultasi Kebijakan Siber, serta berkomunikasi erat agar pertemuan kedua menteri luar negeri dan pertahanan dalam format 2+2 dapat digelar secepat mungkin.Selain itu, mereka juga akan bekerja sama agar kunjungan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney ke Korea Selatan dalam rangka KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan menjadi peluang penting bagi pengembangan hubungan bilateral.