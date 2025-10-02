Mayoritas Warga Korsel Tak Lagi Siapkan Sajian Ritual Chuseok

Photo : KBS News

Enam dari sepuluh konsumen di Korea Selatan menyatakan tidak akan menyiapkan sajian untuk ritual penghormatan leluhur pada hari raya Chuseok tahun ini.Menurut hasil survei daring periode 1-5 September yang dilaksanakan oleh Institut Penelitian Ekonomi Pedesaan Korea (KREI) terhadap 1.000 orang konsumen berusia 20 tahun ke atas di 17 provinsi dan kota, hanya 40,4 persen responden berencana menyiapkan sajian ritual Chuseok.Angka itu turun 34 persen dibandingkan tahun 2016. KREI menilai perubahan ini dipengaruhi oleh tren penyederhanaan ritual hari raya, perubahan bentuk keluarga ke keluarga inti, serta pergeseran nilai sosial.Meskipun demikian, diketahui bahwa semakin banyak orang yang tetap menyiapkan sajian, namun dengan bentuk yang lebih sederhana. Proporsi responden yang menyiapkan sesuai tradisi, turun dari 47,6 persen pada tahun 2016 menjadi 21 persen, sementara yang hanya berfokus pada makanan favorit leluhur menyusut dari 10,3 persen menjadi 5,2 persen.Untuk pilihan buah lokal, pir menempati urutan teratas (28,9 persen), disusul apel (28,6 persen), kesemek (17,4 persen), dan anggur (13,2 persen).Sementara itu, 34,9 persen responden mengaku akan menggunakan buah impor. Angka tersebut naik 11 persen dibanding tujuh tahun lalu. Pilihan terbanyak adalah pisang (49,5 persen), jeruk (22 persen), kiwi (9,8 persen), dan nanas (7,9 persen).Terkait rencana liburan Chuseok, mayoritas responden atau sekitar 54,2 persen berencana mengunjungi rumah orang tua atau kerabat. Sebanyak 34,9 persen memilih beristirahat di rumah, 5,5 persen melakukan perjalanan domestik, dan 2,7 persen berlibur ke luar negeri.