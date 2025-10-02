Presiden Lee Muncul sebagai Cameo, Video Promosi KTT APEC 2025 Gyeongju Jadi Sorotan

Photo : KBS News

Video promosi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Gyeongju yang akan digelar akhir bulan ini menjadi sorotan publik.Dalam video tersebut, seorang bintang K-Pop yang berperan sebagai pilot dan pegawai restoran, bersama tokoh-tokoh terkenal Korea dari berbagai bidang yang memperkenalkan KTT APEC 2025 ke dunia.Sebagai duta promosi, G-Dragon (GD) tampil sebagai pemeran utama. Turut hadir sutradara film Park Chan-wook, legenda sepak bola Park Ji-sung, koki An Sung-jae, anggota girl group IVE, Jang Won-young, serta DJ Peggy Gou.Video yang dirilis panitia persiapan APEC tersebut menampilkan suasana restoran tradisional Korea tempat para anggota APEC berkumpul, dengan pesan “Dunia berkumpul di Gyeongju.”Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung turut muncul sekitar dua detik sebagai pemandu darat pesawat dengan lampu pengarah di tangannya. Ia bahkan mengunggah foto saat syuting ke akun Instagramnya.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, seluruh kru dan bintang yang terlibat tampil tanpa bayaran untuk mendukung acara kenegaraan tersebut.Warganet memberikan respons positif untuk video tersebut, antara lain "video yang keren sekaligus menghibur” dan “kemunculan mendadak presiden sangat menyenangkan.”