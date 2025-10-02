24,1% Layanan Online Pulih Setelah Pusat Data Korsel Terbakar

Photo : YONHAP News

Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan menyatakan saat ini 156 dari 647 sistem layanan pemerintah yang terdampak telah pulih. Namun, gangguan Layanan Sumber Daya Informasi Nasional masih berlanjut.Hingga pukul 12.00 Senin (06/10), 24,1% layanan yang terdampak telah kembali online, termasuk 21 sistem prioritas tinggi tingkat satu.Kebakaran terjadi di pusat data milik negara di Daejeon pada 26 September. Kebakaran terjadi saat penggantian baterai lithium, yang mengakibatkan gangguan luas pada layanan pemerintah online.Pihak berwenang bekerja tanpa henti untuk memulihkan operasi selama liburan Chuseok yang panjang.