Dubes Korsel untuk AS Janji Tangani Masalah Kompleks

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat yang baru ditunjuk, Kang Kyung-hwa, telah berjanji akan mengerahkan upaya penuh untuk menangani masalah-masalah kompleks dan mendesak antara Seoul dan Washington.Saat tiba di Bandara Internasional Dulles pada Sabtu (04/10), Kang yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah pemerintahan Moon Jae-in, mengungkapkan antusiasmenya untuk kembali ke bidang diplomatik guna mempromosikan kepentingan nasional Korea Selatan.Kang mengatakan ia berencana memanfaatkan pengalamannya yang luas sebagai menteri luar negeri dan masa jabatannya baru-baru ini sebagai ketua Asia Society di New York untuk menjalankan tugasnya sebagai duta besar.Ia mengidentifikasi beberapa area kunci yang menjadi perhatian dalam hubungan bilateral, termasuk negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung, komitmen investasi Korea Selatan, dan masalah visa yang memengaruhi pengusaha dan pekerja Korea Selatan. Masalah terakhir ini mendapat perhatian setelah penahanan warga Korea Selatan di Georgia baru-baru ini.Menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan kesediaannya untuk melakukan dialog dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tanpa syarat, Kang mencatat bahwa Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga telah menyatakan dukungan kuat untuk pembicaraan tersebut, menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk dialog yang bermakna.Kang dijadwalkan secara resmi menjabat setelah upacara pelantikan di Kedutaan Besar Korea Selatan pada hari Senin (06/10).