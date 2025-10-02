Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

Korsel dan AS Persempit Perbedaan Soal Kesepakatan Investasi

Write: 2025-10-06 13:02:50Update: 2025-10-06 18:27:38

Korsel dan AS Persempit Perbedaan Soal Kesepakatan Investasi

Photo : YONHAP News

Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Kim Jeong-kwan menyampaikan hasil pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick yang digelar di Amerika Serikat pada hari Sabtu (04/10). 

Menteri Kim yang kembali ke Korea Selatan pada hari Senin (06/10) menyatakan bahwa dua pihak memiliki konsensus mengenai sensibilitas pasar valuta asing Korea Selatan yang terjadi ketika Korea Selatan melakukan investasi jumlah besar untuk AS. 

Kim menjelaskan bahwa dua negara semakin mempersempit perbedaan pandangan mengenai cara investasi Korea Selatan untuk AS, namun belum membahas rincian terkait investasi. 

Dia menambahkan bahwa ada kemungkinan pertemuan tambahan dengan Menteri Lutnick di Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Gyeongju, Korea Selatan pada akhir bulan ini.

Selain membahas masalah investasi dan valuta asing, Korea Selatan dan AS membahas kepentingan nasional, stabilitas pasar, dan pentingnya hubungan antara dua negara.
