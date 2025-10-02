Kemacetan Panjang di Jalan Tol pada Hari Chuseok

Photo : YONHAP News

Jalan tol di seluruh daerah di Korea Selatan semakin macet akibat peningkatan volume kendaraan yang kembali ke Seoul pada Senin (06/10) siang, yang bertepatan dengan hari raya Chuseok.Pada pukul 12.00 siang, waktu tempuh dengan mobil pribadi dari Busan ke Seoul mencapai 9 jam 30 menit, 8 jam 20 menit dari Gwangju, 4 jam 10 menit dari Daejeon, dan 3 jam dari Gangneung.Sebaliknya, waktu tempuh dari Seoul ke Busan mencapai 9 jam 40 menit, 7 jam 40 menit ke Gwangju, 4 jam 50 menit ke Daejeon, dan 5 jam 10 menit ke Gangneung.Menurut Perusahaan Pengelola Jalan Tol Korea, sekitar 6,67 juta kendaraan diperkirakan bergerak di seluruh negeri pada hari Senin.Kemacetan arus balik ke kota Seoul diperkirakan akan mencapai puncaknya antara pukul 17.00 hari Senin dan kemungkinan akan terurai setelah pukul 01.00 dini hari Selasa (07/10).Sedangkan kemacetan ke luar kota diperkirakan paling parah pada pukul 15:00 hari Senin dan akan mulai terurai setelah pukul 23:00 malam hari ini.Akibat hujan dan mendung, bulan sempurna hanya bisa dilihat dari wilayah perairan selatan dan pulau Jeju.Bulan purnama hari raya Chuseok terbit mulai pukul 17.30, dan posisinya paling tinggi pada pukul 23.50.