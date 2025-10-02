Presiden Lee Jae Myung Sampaikan Ucapan Hari Raya Chuseok

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung bersama Ibu negara Kim Hye-kyung menyampaikan salam kepada masyarakat pada hari Sabtu (04/10) lalu melalui jejaring sosial.Presiden menyatakan bahwa walaupun masih ada banyak kesulitan dalam kehidupan rakyat, namun dia berupaya keras agar kehidupan rakyat menjadi lebih makmur.Menurut Lee, sebagai presiden dia merasa sangat bertanggung jawab sehingga akan berupaya sekeras-kerasnya agar seluruh rakyat bisa melepaskan diri dari keberatan hati dan kesengsaraan kehidupan.Presiden juga menambahkan pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar industri Korea Selatan bisa mengalami kemajuan yang lebih besar.Lee merasa yakin bahwa Korea Selatan bisa mengatasi kesulitan saat ini karena ada ambisi dan tekad kuat dari masyarakat Korea Selatan.Ibu negara Kim Hye-kyung juga mendoakan agar rumah tangga masyarakat Korea Selatan penuh dengan kesehatan dan kebahagiaan.